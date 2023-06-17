В башкирское село приехали звезды «Битвы экстрасенсов» для расследования загадок

В Башкирию приехали колдуны и маги, участвующие в «Битве экстрасенсов». Звезды ТНТ - братья-медиумы Александр и Олег Шепсы, а также ведьма Марьяна Романова - намерены разгадать таинственные смерти.

Магов пригласили сами сельчане. По их словам, в Буганаке произошли сразу несколько самоубийств. Гибель троих людей объединяет сразу несколько факторов: у умерших не было причин накладывать на себя руки и они не оставили предсмертных записок. Родственники погибших хотят получить ответы на свои вопросы.