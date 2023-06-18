В Уфе опубликовали список маршрутов, которые курсируют до официальных пляжей

Опубликован список автобусов, на которых можно добраться до пляжей башкирской столицы. В настоящее время погода не позволяет загорать и купаться, однако после потепления многие жители захотят отправиться на городские пляжи.
Список маршрутов, которые курсируют по Уфе, составил «Башавтотранс»:
- Пляж «Солнечный» — остановка «Улица Школьная» — маршруты № 14, 57, 57а, 101, 110, 110с, 121к, 121с, 126к, 129к, 142, 151к;
- «Берег Солнца» в Сипайлово — «Улица Юрия Гагарина» — 6, 39, 75, 110с;
- «Сипайловское Сочи» — «Улица Юрия Гагарина» — 6, 39, 75, 110с;
- Пляж парка «Кашкадан» — «Улица Маршала Жукова», «Улица Академика Королева» — 6, 39, 75, 110с;
- «Ак Яр» в Нижегородке — «Улица Воронежская» — 22, 74;
- «Ак Яр» в Затоне — «Левый берег» — 24;
- зона отдыха «На озере Карьерное» в Деме — «Улица Правды» — 14, 34, 57,57а, 122
- пляж «Водник» в Затоне — «Речное училище» — 24, 30, 30к, 107, 108, 112;
- «Песчаный» в Инорсе — «Уфимский ДОК» — 10, 74, 226;
- «Райский берег» в Инорсе — остановка «Райский берег» — 207, 227.