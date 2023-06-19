В Башкирии целыми пасеками погибают пчелы

Сотни погибших семей пчёл. В Стерлитамакском районе целыми пасеками умирают медоносные насекомые. В редакцию новостей телеканала БСТ обратились жители трех сельсоветов. Люди обескуражены: за несколько дней они лишились почти всех своих пчёл. А те, что выжили, едва ползают и почти не летают.
Домой полуживые пчёлы прилетают уже умирать. Спасти от отравления коробка с сотами не может. Просто так работают инстинкты, что улей – это безопасность. Для Юрия Пурас полосатые медоносы были больше, чем насекомые. У мужчины было больше полусотни пчёлосемей, причём они могли выжить: в день, когда пасечник обнаружил гибель насекомых, мужчина собирался вывозить ульи на медосбор. Например, в лес, как среди деревьев располагаются ульи Андрея Момса. Для защиты от солнца – от отравы не помогло.
В Стерлитамакском районе беда настигла минимум три сельсовета. В Максимовском почти 30 пострадавших пасечников, в Услинском – более 20. Количество погибших пчелосемей измеряют в сотнях. Ещё больше число, если считать горстями.
Вместо жужжащих пасек на огородах жёлто-чёрные кладбища. Пчеловоды винят препараты для химической обработки полей, засеянных рапсом – высокомаржинальной культурой. Ближайшие рапсовые поля находятся примерно в двух километрах от пасек. В поисках нектара пчёлы могут пролетать расстояния больше четырех км. По словам главного агронома ООО «СП Урожай», объявление об обработке было размещено в газетах.
На поле с рапсом в Стерлитамакском районе видны следы белого вещества. Во время съёмок на место приехал специалист брать пробы в сейф-пакеты. Гибель пчёл – утрата не только для пасечников, но и для владельцев ближайших засеянных полей. Как раз эти полосатые трудяги опыляли растения для дальнейшего роста.