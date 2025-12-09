В Башкирии пчел убрали на зимовку позже обычного

В национальном парке «Башкирия» только в начале декабря  ульи занесли в зимовник (омшаник). Обычно эту работу выполняют в первых числах ноября, но в этом году график сдвинулся почти на целый месяц. Причиной тому стала  аномально теплая для поздней осени погода.

Фото №1 - В Башкирии пчел убрали на зимовку позже обычного

Как поясняют специалисты Иргизлинского лесничества, пчеловодам пришлось дождаться устойчивого похолодания. Это необходимо для того, чтобы пчелиные домики как следует проветрились и просохли перед длительным нахождением в закрытом помещении.

Все лето полосатые труженицы наполняли и запечатывали соты нектаром, тщательно замазывали щели в ульях прополисом и изгоняли трутней. Теперь пчелы будут зимовать в темноте и тишине омшаника, сбившись в плотный клуб.

Фото: нацпарк «Башкирия».

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Пенальти