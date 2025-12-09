В Башкирии пчел убрали на зимовку позже обычного

В национальном парке «Башкирия» только в начале декабря ульи занесли в зимовник (омшаник). Обычно эту работу выполняют в первых числах ноября, но в этом году график сдвинулся почти на целый месяц. Причиной тому стала аномально теплая для поздней осени погода.

Как поясняют специалисты Иргизлинского лесничества, пчеловодам пришлось дождаться устойчивого похолодания. Это необходимо для того, чтобы пчелиные домики как следует проветрились и просохли перед длительным нахождением в закрытом помещении.

Все лето полосатые труженицы наполняли и запечатывали соты нектаром, тщательно замазывали щели в ульях прополисом и изгоняли трутней. Теперь пчелы будут зимовать в темноте и тишине омшаника, сбившись в плотный клуб.