В Уфе студенты УУНиТ разработали программу для расшифровки снимков томографа

Студенты Уфимского университета науки и технологий разработали программу для расшифровки снимков компьютерного томографа. Искусственный интеллект станет помощником врачей в постановке диагноза. Факультет информатики и робототехники – один из популярных в вузе, там студенты получают профессии будущего.

Это уже будущая разработка – программа, распознающая область поражения легких. А вот интеллект, способный поставить диагноз, уже существует. В 18-й горбольнице система уже внедряется в пилотном режиме. Разработка для компьютерных томографов сама определяет наличие поражения в дыхательном органе, снимая часть нагрузки с медперсонала.

Серьезные юноши и девушки жонглируют символами, создавая искусственных помощников для разных отраслей. Кибербезопасность, транспорт, машиностроение – компьютерные программы уже способны заменить человека. Факультет информатики и робототехники – один из востребованных в вузе. При этом получить профессию айтишника студент может параллельно основной специальности. Одно из условий – он должен отучиться год. В итоге выпускник получит сразу два документа об окончании вуза.