В Башкирии количество случаев заражения геморрагической лихорадкой высоко

За период с января по май текущего года в Башкирии зафиксировано 548 случаев заболевания геморрагической лихорадкой. Данный показатель существенно превышает средние многолетние значения.

В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что заразиться этой инфекцией можно в течение всего года. Кроме того, наш регион – природный очаг заболеваемости этим недугом, так как его распространителями считаются серые мыши и мыши-полевки, обитающие в Уральском регионе — Свердловской области, Татарстане и Оренбургской области.

В ведомстве подчеркнули, что для людей это заболевание может быть смертельным. Инфекция поражает почки и сосуды переболевшего человека. При этом инкубационный период лихорадки может продолжаться до 7 недель.

В ведомстве особо отметили, что люди, которые проживают в частных домах или на дачных участках особо подвержены заражению.

Башкирские медики часто сталкиваются с геморрагической лихорадкой и знают эффективные способы ее диагностирования и лечения. Дважды в год в регионе проводятся дезинфекционные мероприятия в тех районах, где зафиксирована высокая заболеваемость.