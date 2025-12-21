Владимир Путин высоко оценил технологическое развитие Башкирии

В ходе Прямой линии Президент страны Владимир Путин отметил развитую технологическую и промышленную базу Башкортостана. Столь высокая оценка от главы государства словно подтвердила данные чуть ранее озвученного рейтинга: республика вошла в десятку лидеров в стране по научно-технологическому развитию.

Регион находится на седьмой позиции. Это на ступень выше предыдущего года, что, по словам экспертов, доказывает правильно выбранный курс управленческой команды Башкортостана и лично Радия Хабирова. Впрочем, руководитель республики уже поставил перед членами правительства новую задачу.

Ждем, когда республика будет как минимум в тройке, у нас все для этого есть. Работаем, двигаемся дальше.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Технологий нет без науки, их симбиоз – основной источник роста для Башкортостана. Задачи, которые ставит перед собой регион, – синхронизация процессов: разработки точно внедряются в экономику, а запросы производства стимулируют новые исследования. Для этого в регионе и создавали Евразийский научно-образовательный центр, в рамках которого сейчас строят кампус. Часть его объектов уже открыта – это IQ-парк и Геномный центр. Всеобъемлющую поддержку власти оказывают и сфере промышленности, да и в целом предпринимателям. Башкортостан за последние годы, как отметили эксперты при составлении рейтинга, стал более привлекательным для наукоёмкого бизнеса.

Республика Башкортостан – один из локомотивов нашей страны, в том числе в научно-технологическом развитии, основой которого является серьезная научная школа, сформированная на базе нескольких учреждений Российской академии наук, университетов республики. Безусловно, это серьезная промышленная база, связанная с развитием нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения и ряда других отраслей экономики. И сегодня наша задача – сделать так, чтобы осуществился трансфер научных знаний в экономику.

Рустем Ахунов, главный научный сотрудник лаборатории современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН
