Владимир Путин высоко оценил технологическое развитие Башкирии

Регион находится на седьмой позиции. Это на ступень выше предыдущего года, что, по словам экспертов, доказывает правильно выбранный курс управленческой команды Башкортостана и лично Радия Хабирова. Впрочем, руководитель республики уже поставил перед членами правительства новую задачу.

Ждем, когда республика будет как минимум в тройке, у нас все для этого есть. Работаем, двигаемся дальше.

Технологий нет без науки, их симбиоз – основной источник роста для Башкортостана. Задачи, которые ставит перед собой регион, – синхронизация процессов: разработки точно внедряются в экономику, а запросы производства стимулируют новые исследования. Для этого в регионе и создавали Евразийский научно-образовательный центр, в рамках которого сейчас строят кампус. Часть его объектов уже открыта – это IQ-парк и Геномный центр. Всеобъемлющую поддержку власти оказывают и сфере промышленности, да и в целом предпринимателям. Башкортостан за последние годы, как отметили эксперты при составлении рейтинга, стал более привлекательным для наукоёмкого бизнеса.