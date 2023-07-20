В Уфе женщине вернули сына, которого украл отец

Жительнице Уфы вернули сына, которого без ведома матери украл отец. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на адвоката женщины.

Напомним, уфимка рассказала, что бывший муж подвергал насилию и её, и их маленького сына. Ранее они познакомились на сайте знакомств для православных, и мужчина довольно быстро сделал предложение новой возлюбленной. После венчания он увёз женщину в Крым, где и началась череда насилия.

По словам женщины, мужчина стал фанатично себя вести в отношении религии. Он избивал маленького сына прутиками, так как считал, что детей надо с раннего возраста подвергать телесным наказаниям для духовной пользы.