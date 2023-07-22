В Башкирии прошел республиканский фестиваль башкирского меда

Сегодня в Гафурийском районе собрались пчеловоды на республиканском фестивале башкирского меда. Мероприятие проводят ежегодно уже с 2011 года. И оно считается брендовым. Его организовывают в целях сохранения и развития национальных культурных традиций, народных ремесел и выявления талантливых мастеров.

Марвар Сабитова занимается народной медициной уже много десятков лет. Училась всему у своей мамы. Проверенный рецепт на основе топленого, подсолнечного масел и воска пенсионерка усовершенствовала – начала добавлять в эту смесь немного прополиса. Сегодня на фестивале башкирского меда в Гафурийском районе она делилась секретами этого целебного крема.

Липовый, гречишный, цветочный и другие виды полезного лакомства. Дегустация всегда завершается покупкой. Но фестиваль башкирского меда – это не только продажа этой сладости, здесь проводят мастер-классы и обучение для пчеловодов.

Пчеловоды, десятилетиями занимающиеся этим промыслом, совершенствуют свои знания. Часто обращаются к научным трудам и ищут новые лайфхаки. Как сделать рамки для ульев своими руками, распечатать и правильно собирать мед – за всем происходящим наблюдали гости фестиваля. Промысел пробуждает интерес и у подрастающего поколения.

На образовательной площадке пчеловодам рассказали, как защитить пчел и сохранить их популяцию, а также говорили об апитерапии. Пасечники также узнали, что в апреле начал действовать запрет на завоз пчелопакетов из других регионов.

В рамках фестиваля была организована и выставка. Особое место заняли экспонаты, которых нет ни в одном этнографическом музее.