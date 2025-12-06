В Башкирии прошёл фестиваль «Будь готов»

Свои работы представили более 250 школьников со всей республики. Самый лучший патриотический проект будет тиражироваться во всех муниципалитетах. В парке «Патриот», который расположен в Чишминском районе, сегодня прошёл фестиваль «Будь готов».

Каски, штык-ножи советских и немецких солдат времён Великой Отечественной войны – это лишь часть экспонатов музея третьей школы села Бураево. Здесь же можно увидеть вещи, связанные со специальной военной операцией. Всё это привезли на фестиваль «Будь готов».

Передвижной музей, созданный учениками Бураевской школы, один из проектов патриотической направленности, представленный в парке «Патриот». Всего в Чишминский район на фестиваль «Будь готов» приехали более 250 школьников со всей республики.

Каждое учебное заведение представило свой проект по направлению патриотизма, экологии, науки, предпринимательства или социальной поддержки.