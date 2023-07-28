В Уфе экстренно прооперировали мальчика, повредившего поджелудочную об руль велосипеда

Врачи городской детской клинической больницы № 17 в Уфе успешно спасли жизнь 8-летнего мальчика, который получил серьезные травмы во время катания на велосипеде. Специалисты провели крайне сложную операцию на поджелудочную железу.

По словам родителей, ребенок катался на велосипеде, но потом упал и сильно ударился животом об руль. Его немедленно доставили в приемное отделение ГДКБ№ 17. Сначала никаких патологий не обнаружилось. Однако врачи решили оставить мальчика под наблюдением, поместив его в палату интенсивной терапии.

В процессе наблюдения состояние ребенка ухудшалось, что привело к необходимости немедленного оперативного вмешательства.

Во время операции было выявлено размозжение хвоста поджелудочной железы. Но операция была успешно завершена.