В Уфе отремонтируют Шакшинский мост, признанный предаварийным

Шакшинский мост в Уфе провис почти на 30 сантиметров. Эксперты оценивают состояние путепровода как предаварийное. Там ограничили движение большегрузов. 31 июля закроют направление в город и приступят к ремонту. Выполнять работы будут поэтапно. Полностью сдадут объект в начале 2025 года.
Проверку подвески на Шакшинском мосту проходят все автомобили. Вынужденно. Конструкция, что называется, провисла почти на 30 сантиметров. Это результат 40-летней эксплуатации. За это время было проведено три экспертизы – в 1996 году, 2002 и последнее в 2019. После каждого теста ограничивали разрешимую массу для проезжающих большегрузов. Сейчас она составляет менее 3,5 тонн. И всё же нарушители есть.
После капитального ремонта срок службы моста, согласно характеристикам, составит не менее 50 лет. А проезжать разрешат машинам массой до 30 тонн. Сделают металлические пролёты, их укрепят – по словам строителей, это более долговечно, в отличие от использования железобетонных балок.
31 июля на мосту частично ограничат движение. Маршруты общественного транспорта останутся прежними. Для экстренных служб организовали объездные пути.
Альтернативой автомобильной дороге может стать железная. Речь идёт о рейсах пригородной пассажирской компании. Будут курсировать 25 электричек. При этом тем, кто доедет до станции «Шакша» на личном авто, чтобы пересесть в вагон, предлагают оставить машину на парковке рядом – там увеличено количество мест.