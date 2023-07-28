В Уфе отремонтируют Шакшинский мост, признанный предаварийным

Шакшинский мост в Уфе провис почти на 30 сантиметров. Эксперты оценивают состояние путепровода как предаварийное. Там ограничили движение большегрузов. 31 июля закроют направление в город и приступят к ремонту. Выполнять работы будут поэтапно. Полностью сдадут объект в начале 2025 года.

Проверку подвески на Шакшинском мосту проходят все автомобили. Вынужденно. Конструкция, что называется, провисла почти на 30 сантиметров. Это результат 40-летней эксплуатации. За это время было проведено три экспертизы – в 1996 году, 2002 и последнее в 2019. После каждого теста ограничивали разрешимую массу для проезжающих большегрузов. Сейчас она составляет менее 3,5 тонн. И всё же нарушители есть.

После капитального ремонта срок службы моста, согласно характеристикам, составит не менее 50 лет. А проезжать разрешат машинам массой до 30 тонн. Сделают металлические пролёты, их укрепят – по словам строителей, это более долговечно, в отличие от использования железобетонных балок.

31 июля на мосту частично ограничат движение. Маршруты общественного транспорта останутся прежними. Для экстренных служб организовали объездные пути.