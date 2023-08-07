Башкирская порода лошадей получила собственный патент

Сегодня Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУР региона сообщил о том, что Башкирия получила свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения «башкирской лошади». Теперь это название можно будет использовать только на территории республики.

Фото №1 - Башкирская порода лошадей получила собственный патент

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов отметил, что с целью развития и совершенствования племенного дела создан Научно-исследовательский институт башкирской лошади. Он займется генетическими исследованиями и расшифровкой генома этой уникальной породы. Благодаря этим исследованиям, будут разрабатываться новые подпороды и породы лошадей, что поможет расширить и улучшить наследственные характеристики и качества животных.

Ранее редакция bash.news сообщала, что в период с 11 по 13 августа в Зауралье состоится II фестиваль «Башкорт аты», который станет традиционным и приобретет международный статус. Фестиваль соберет любителей лошадей и представит уникальные особенности и достижения башкирской лошадиной породы.

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