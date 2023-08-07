Башкирская порода лошадей получила собственный патент

Сегодня Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУР региона сообщил о том, что Башкирия получила свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения «башкирской лошади». Теперь это название можно будет использовать только на территории республики.

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов отметил, что с целью развития и совершенствования племенного дела создан Научно-исследовательский институт башкирской лошади. Он займется генетическими исследованиями и расшифровкой генома этой уникальной породы. Благодаря этим исследованиям, будут разрабатываться новые подпороды и породы лошадей, что поможет расширить и улучшить наследственные характеристики и качества животных.