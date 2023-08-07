В Башкирии ущерб от засухи составил не менее 1 млрд рублей

Знойная погода в Башкирии привела к негативным последствиям для сельского хозяйства республики: в результате продолжительной засухи аграрии понесли ощутимые потери, которые оцениваются в масштабный 1 миллиард рублей.
Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.
Напомним, ранее Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации до 28 августа в 26 районах региона из-за засухи и суховеев.
Отраслевым организациям совместно с представителями крестьянско-фермерских хозяйств поручено предпринять все необходимые меры для смягчения последствий засушливости почвы.