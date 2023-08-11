В Баймакском районе открылся международный фестиваль «Башҡорт аты»

Коневоды и учёные из разных уголков страны и зарубежья приехали, чтобы обсудить практики и инициативы по развитию племенного хозяйства. Фестиваль проходит с прошлого года по инициативе главы республики. Это возможность не только набраться опыта и поучаствовать в дискуссиях, но и отдохнуть. Спортсмены поборются за автомобиль. Сразу несколько национальных конных игр смогут увидеть гости фестиваля. А вечером зрителей будет ждать концерт звёзд башкирской эстрады и стран зарубежья.

Комментатор хоть и старается быть непредвзятым, но эмоции выдают, за кого же он болеет. Хозяева поля уступили прошлогодним чемпионам фестиваля – 6:1 в пользу команды Актюбинской области. Баймакская команда матч проиграла, но не повержена. Ылак, говорят участники, в районе стал вновь возрождаться лишь в последние годы.

Своё мастерство наездники демонстрируют и в других национальных конных играх, стрельбе из лука верхом на лошади, аударыш, когда всадники должны скинуть друг друга с коня. А ремесленники покажут свои лучшие творения. Нацмузей республики развернул выставку «Страна лошадей». Более 50 работ представили мастера со всей страны. А уже завтра гости международного фестиваля «Башҡорт аты» увидят парад из 500 всадников.

В прошлом году Радий Хабиров дал поручение создать в республике научно-исследовательский институт по изучению лошадей башкирской породы. Сейчас он уже начал свою работу по двум основным направлениям.