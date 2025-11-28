В Баймакском районе прошла встреча Совета мужчин Башкортостана

Прежде чем приступить к пленарной части, участники зонального форума осмотрели ряд объектов, включая штаб шаймуратовцев, а также обновленную школу в селе Старый Сибай.

Уже в ходе совещания главы семейств обсудили роль отцовства в решении злободневных вопросов, в том числе говорили о школьном образовании и патриотическом воспитании молодежи, о правовом просвещении. Затронули проблемы охраны окружающей среды и продажи суррогата.