В Баймакском районе прошла встреча Совета мужчин Башкортостана

Прежде чем приступить к пленарной части, участники зонального форума осмотрели ряд объектов, включая штаб шаймуратовцев, а также обновленную школу в селе Старый Сибай.
Уже в ходе совещания главы семейств обсудили роль отцовства в решении злободневных вопросов, в том числе говорили о школьном образовании и патриотическом воспитании молодежи, о правовом просвещении. Затронули проблемы охраны окружающей среды и продажи суррогата.
По итогам работы форума подготовлен проект резолюции для дальнейшей работы. Активных в общественной и благотворительной деятельности мужчин наградили за сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей.