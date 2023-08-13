«Башҡорт аты»: итоги международного фестиваля в Баймакском районе

Башкортостан получил свидетельство Роспатента на башкирскую лошадь. Руководитель федерального ведомства вручил его на международном фестивале «Башҡорт аты». Теперь использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды. А специалисты получат возможности на научном уровне вести племенную работу и контролировать разведение лошадей. В Баймакском районе завершился фестиваль «Башҡорт аты», который в этом году получил статус международного. На мероприятие приехали зарубежные делегации. Зрителей поразили конным парадом, джигитовкой и национальными играми.

Комментатор хоть и старается быть непредвзятым, но эмоции выдают, за кого же он болеет. И все же хозяева поля уступили прошлогодним чемпионам фестиваля – команде из Актюбинской области. Баймакская команда матч проиграла, но не повержена. Ылак, говорят участники, в районе стал вновь возрождаться лишь в последние годы.

Фестиваль «Башҡорт аты» – это все о лошадях. Башкирским животным были благодарны и великие писатели, приезжавшие в республику на лечение. От Льва до Арслана всего один глоток кумыса. Кто знает, может быть, великие произведения создавались с национальным напитком в руках. Прикоснуться к процессу его создания захотел и первый секретарь посольства Объединенных Арабских Эмиратов, и глава Роспатента. Учились гости у одного из лучших кумысоделов республики.

На фестиваль Ильнур Хамитов привёз башкирских лошадей. Уклад жизни, который прошёл через века. Любовь к животным Ильнуру Хамитову передали деды и отцы. И для своих сыновей он хочет сохранить башкирскую лошадь. На фестиваль приехал вместе с семьёй и привёз животных. Лучшей породы для наших условий, он уверен, не найти.

Зимой траву на метре снега находят, могут даже родить. Они хоть и дикие, но спокойные. Я хочу сохранить именно эту чистоту. Ильнур Хамитов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

И такая же цель у многих участников фестиваля. Ведь до нас башкирская лошадь дошла лишь благодаря тому, что когда-то было принято решение сделать всё для ее сохранения. Почти век назад они собирались, чтобы сохранить башкирскую породу. Сейчас то же самое происходит на «Башҡорт аты» – международном фестивале, инициированным Радием Хабировым. Если в начале прошлого века это был съезд сугубо для специалистов, то сейчас – праздник для тысяч людей.

Радий Хабиров осмотрел площадки фестиваля. Национальный музей устроил выставку под открытым небом, представив уникальные экспонаты, хранившиеся в фондах. Но у тех, кто не побывал на «Башҡорт аты», будет возможность их увидеть.

А как сохранить главный символ кочевой истории народа – башкирскую лошадь – обсуждали на деловой части фестиваля. И большой шаг в Башкортостане для этого уже сделан. Руководитель Роспатента Юрий Зубов вручил Радию Хабирову свидетельство на право пользования брендом «Башкирская лошадь».

Башкирская лошадь уникальна. Бренд позволяет коммерциализировать это право. Это право способствует развитию туризма, а недобросовестным коневодам не позволит подделываться под башкирскую лошадь. Юрий Зубов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Патент поможет нам продолжать работу по сохранению генофонда башкирской лошади, позволит охранять это право, способствует дальнейшему развитию. Мы уже создали институт развития башкирской породы лошадей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В прошлом году Радий Хабиров дал поручение создать в республике Научно-исследовательский институт по изучению лошадей башкирской породы. Сейчас он уже начал свою работу по двум основным направлениям.

Ведущие учёные и специалисты со всей России и стран зарубежья приехали в Баймакский район, чтобы обсудить практики и инициативы по развитию племенного хозяйства. В совещании по вопросам развития лошадей башкирской породы и конноспортивных школ республики принял участие Радий Хабиров.

В течение нескольких лет мы должны создать здесь спортивно-культурный и научный центр. Для этого нужно переходить к созданию новых объектов и сооружений. Мы также создали научно-исследовательский институт по изучению лошадей башкирской породы, развиваем Центр компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат». Важно продумать меры дальнейшей поддержки исследовательского и спортивного направлений. Подчеркну, управленческая команда Башкортостана намерена поступательно развивать коневодство, в том числе связанное с башкирской породой лошадей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главные гости фестиваля здесь, конечно, лошади. Тут они везде. Любой породы и масти. Здесь Невозможно не оседлать коня. И кто-то именно на «Башҡорт аты» сделал свои первые шаги на лошади. И даже если раньше вы были равнодушны к этим благородным животным, здесь у вас точно завяжется с ними дружба на всю жизнь. На фестивале башкирскую лошадь можно было увидеть во всей красе. Коневоды представили на выставке лучших жеребцов. В том числе и других пород.

Какой бы дикой лошадь ни была, в руках умелого всадника она станет ручной. Это доказывали башкирские джигиты в национальной игре «Тай тулак». Жарко было и в загоне, и за его пределами.

Фестиваль «Башҡорт аты» теперь сам как отдельный маршрут для туризма. По программе «Башкирское долголетие» пенсионеры из нескольких районов смогли посетить праздник. Благодаря фестивалю здесь улучшилась инфраструктура. К площадке возле озера Графское проложили асфальт, подвели электричество.

Нешуточная борьба развернулась на ипподроме. Два победителя теперь смогут пересесть со скакуна на четырехколесный транспорт. А с вершины холмов к зрителям спустился конный парад из 500 всадников. Каждый – как страница истории народа. Вот воины, бившиеся с французами, рядом – солдаты Великой Отечественной.