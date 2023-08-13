«Башҡорт аты»: итоги международного фестиваля в Баймакском районе

Башкортостан получил свидетельство Роспатента на башкирскую лошадь. Руководитель федерального ведомства вручил его на международном фестивале «Башҡорт аты». Теперь использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды. А специалисты получат возможности на научном уровне вести племенную работу и контролировать разведение лошадей. В Баймакском районе завершился фестиваль «Башҡорт аты», который в этом году получил статус международного. На мероприятие приехали зарубежные делегации. Зрителей поразили конным парадом, джигитовкой и национальными играми.
Комментатор хоть и старается быть непредвзятым, но эмоции выдают, за кого же он болеет. И все же хозяева поля уступили прошлогодним чемпионам фестиваля – команде из Актюбинской области. Баймакская команда матч проиграла, но не повержена. Ылак, говорят участники, в районе стал вновь возрождаться лишь в последние годы.
Фестиваль «Башҡорт аты» – это все о лошадях. Башкирским животным были благодарны и великие писатели, приезжавшие в республику на лечение. От Льва до Арслана всего один глоток кумыса. Кто знает, может быть, великие произведения создавались с национальным напитком в руках. Прикоснуться к процессу его создания захотел и первый секретарь посольства Объединенных Арабских Эмиратов, и глава Роспатента. Учились гости у одного из лучших кумысоделов республики.
На фестиваль Ильнур Хамитов привёз башкирских лошадей. Уклад жизни, который прошёл через века. Любовь к животным Ильнуру Хамитову передали деды и отцы. И для своих сыновей он хочет сохранить башкирскую лошадь. На фестиваль приехал вместе с семьёй и привёз животных. Лучшей породы для наших условий, он уверен, не найти.
И такая же цель у многих участников фестиваля. Ведь до нас башкирская лошадь дошла лишь благодаря тому, что когда-то было принято решение сделать всё для ее сохранения. Почти век назад они собирались, чтобы сохранить башкирскую породу. Сейчас то же самое происходит на «Башҡорт аты» – международном фестивале, инициированным Радием Хабировым. Если в начале прошлого века это был съезд сугубо для специалистов, то сейчас – праздник для тысяч людей.
Радий Хабиров осмотрел площадки фестиваля. Национальный музей устроил выставку под открытым небом, представив уникальные экспонаты, хранившиеся в фондах. Но у тех, кто не побывал на «Башҡорт аты», будет возможность их увидеть.
А как сохранить главный символ кочевой истории народа – башкирскую лошадь – обсуждали на деловой части фестиваля. И большой шаг в Башкортостане для этого уже сделан. Руководитель Роспатента Юрий Зубов вручил Радию Хабирову свидетельство на право пользования брендом «Башкирская лошадь».
В прошлом году Радий Хабиров дал поручение создать в республике Научно-исследовательский институт по изучению лошадей башкирской породы. Сейчас он уже начал свою работу по двум основным направлениям.
Ведущие учёные и специалисты со всей России и стран зарубежья приехали в Баймакский район, чтобы обсудить практики и инициативы по развитию племенного хозяйства. В совещании по вопросам развития лошадей башкирской породы и конноспортивных школ республики принял участие Радий Хабиров.
Главные гости фестиваля здесь, конечно, лошади. Тут они везде. Любой породы и масти. Здесь Невозможно не оседлать коня. И кто-то именно на «Башҡорт аты» сделал свои первые шаги на лошади. И даже если раньше вы были равнодушны к этим благородным животным, здесь у вас точно завяжется с ними дружба на всю жизнь. На фестивале башкирскую лошадь можно было увидеть во всей красе. Коневоды представили на выставке лучших жеребцов. В том числе и других пород.
Какой бы дикой лошадь ни была, в руках умелого всадника она станет ручной. Это доказывали башкирские джигиты в национальной игре «Тай тулак». Жарко было и в загоне, и за его пределами.
Фестиваль «Башҡорт аты» теперь сам как отдельный маршрут для туризма. По программе «Башкирское долголетие» пенсионеры из нескольких районов смогли посетить праздник. Благодаря фестивалю здесь улучшилась инфраструктура. К площадке возле озера Графское проложили асфальт, подвели электричество.
Нешуточная борьба развернулась на ипподроме. Два победителя теперь смогут пересесть со скакуна на четырехколесный транспорт. А с вершины холмов к зрителям спустился конный парад из 500 всадников. Каждый – как страница истории народа. Вот воины, бившиеся с французами, рядом – солдаты Великой Отечественной.
В самые сложные периоды с народом всегда рядом находился верный конь. И если собака – друг человека, то лошадь – опора и поддержка, готовая верно пронести своего всадника через все преграды на пути жизни.