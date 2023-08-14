Радий Хабиров встретился с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным на форуме «Армия-2023»

Ранее редакция bash.news сообщала, что делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым принимает участие в работе форума «Армия-2023». Свыше 1,5 тыс. участников из России и других стран представят свою продукцию на выставке, где посетители смогут ознакомиться с более чем 28 тыс. экспонатов. В этом году особое внимание на форуме уделяется вооружению и военной технике, зарекомендовавших себя в зоне спецоперации.