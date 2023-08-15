Яйца фабрики, где обнаружен птичий грипп, можно употреблять в пищу – Роспотребнадзор Башкирии

Руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак рассказала о безопасности употребления в пищу яиц с птицефабрики, на которой был выявлен птичий грипп.

Она пояснила, что сейчас многие жители воздерживаются от покупки и употребления продукции данной фабрики, но оказывается зря. Дело в том, что при соблюдении базовых профилактических мер, таких как варка яиц до полной готовности, обжаривание белка и желтка с обеих сторон риск заболевания птичьим гриппом или сальмонеллезом отсутствует.

Исследования Роспотребнадзора показали, что вирус птичьего гриппа не был обнаружен непосредственно на самой продукции, и ведомство не выносило запрет на потребление яиц, пояснила Анна Казак.