Яйца фабрики, где обнаружен птичий грипп, можно употреблять в пищу – Роспотребнадзор Башкирии

Руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак рассказала о безопасности употребления в пищу яиц с птицефабрики, на которой был выявлен птичий грипп.
Она пояснила, что сейчас многие жители воздерживаются от покупки и употребления продукции данной фабрики, но оказывается зря. Дело в том, что при соблюдении базовых профилактических мер, таких как варка яиц до полной готовности, обжаривание белка и желтка с обеих сторон риск заболевания птичьим гриппом или сальмонеллезом отсутствует.
Исследования Роспотребнадзора показали, что вирус птичьего гриппа не был обнаружен непосредственно на самой продукции, и ведомство не выносило запрет на потребление яиц, пояснила Анна Казак.
Напомним, ранее редакция bash.news сообщала, что Глава республики Радий Хабиров подписал указ о введении карантина в Уфимском районе из-за птичьего гриппа.