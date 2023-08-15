Минздрав Башкирии окажет необходимую помощь коллегам из Дагестана – Радий Хабиров

В ходе оперативного совещания в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение региональному Минздраву об оказании всесторонней поддержки и квалифицированной помощи коллегам из Дагестана после взрыва, который произошел на автозаправке в Махачкале, и унес десятки жизней.

Руководитель региона отметил, что в зоне происшествия много погибших и раненых, которым требуется помощь. При этом у Башкирии имеются определенные компетенции в области оказания помощи при ожоговых ранениях и других поражениях подобного рода, заявил Глава республики.