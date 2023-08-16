В Уфе родители подростка, стрелявшего по детскому саду, возместят ущерб

В Уфе несовершеннолетний парень устроил стрельбу из пневматического оружия по зданию детского сада, мотивируя свой поступок собственной скукой. Подробности этого инцидента запечатлела на видео соседка по лестничной клетке и распространила его в социальных сетях.

На видео женщина спросила 15-летенего стрелка, стрелял ли он с балкона квартиры, и попросила предоставить ей контактные данные его родителей. Молодой человек признался, что стрелял действительно он, потому что было скучно.

Ранее редакция bash.news сообщала, что подросток взял без разрешения пневматическое оружие своего отца и открыл стрельбу. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу.

Подробности инцидента рассказала заведующая дошкольным учреждением в проекте «Честно говоря» телеканала БСТ. Она сообщила, что инцидент произошел днем, дети в группе, по окнам которой стрелял молодой человек, отсутствовали. Никто не пострадал. Также она отметила, что родители подростка готовы возместить ущерб.