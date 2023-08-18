В Башкирии заработали еще три филиала штаба второго батальона имени Салавата Юлаева

В городах и селах Башкирии открылись дополнительные отделения штаба второго батальона имени Салавата Юлаева. Теперь жители Стерлитамака, Туймазов и Малояза могут присоединиться к подразделению – ехать для этого в столицу больше необходимости нет.

Адреса и контактные данные филиалов:

- Стерлитамак: улица Шафиева, дом 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34;

- Туймазы: улица Островского, дом 52, время работы с 8:30 до 17:30, суббота и воскресенье – выходные, телефон 8-917-788-95-65;

- Малояз: улица 60 лет СССР, дом 5 (кабинет № 6), в субботу и воскресенье прием по предварительному звонку, телефон 8-987-592-70-59.

Напомним, главный штаб второго батальона имени Салавата Юлаева расположен в Уфе на бульваре Славы, 6. Он работает каждый день с 8 до 20 часов. Телефон центрального штаба: 8-987-023-76-00.

Ранее редакция bash.news сообщала, что в Башкирии идет набор новобранцев во второй добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. Он так же будет входить в состав войск Росгвардии.