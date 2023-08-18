В Башкирии заработали еще три филиала штаба второго батальона имени Салавата Юлаева

В городах и селах Башкирии открылись дополнительные отделения штаба второго батальона имени Салавата Юлаева. Теперь жители Стерлитамака, Туймазов и Малояза могут присоединиться к подразделению – ехать для этого в столицу больше необходимости нет.
Адреса и контактные данные филиалов:
- Стерлитамак: улица Шафиева, дом 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34;
- Туймазы: улица Островского, дом 52, время работы с 8:30 до 17:30, суббота и воскресенье – выходные, телефон 8-917-788-95-65;
- Малояз: улица 60 лет СССР, дом 5 (кабинет № 6), в субботу и воскресенье прием по предварительному звонку, телефон 8-987-592-70-59.
Напомним, главный штаб второго батальона имени Салавата Юлаева расположен в Уфе на бульваре Славы, 6. Он работает каждый день с 8 до 20 часов. Телефон центрального штаба: 8-987-023-76-00.
Ранее редакция bash.news сообщала, что в Башкирии идет набор новобранцев во второй добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. Он так же будет входить в состав войск Росгвардии.
С инициативой о создании второго подразделения батальона выступил советник главы республики по взаимодействию с войсками Нацгвардии России, участник боевых действий на Северном Кавказе, полковник в отставке Артур Юмагужин. По его словам, причиной тому стало большое количество обращений от желающих вступить в ряды формирования, в том числе от бывших сотрудников силовых структур. Глава Башкирии Радий Хабиров эту инициативу поддержал.