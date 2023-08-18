В Уфе обоим подросткам, на которых упала металлическая остановка, сделали операции

В Уфе хирурги городской детской больницы №17 прооперировали девушку и парня, которых придавило металлической конструкцией остановки. Об этом стало известно из социальных сетей стационара.

Ранее редакция bash.news сообщала о том, что в минувшую среду в селе Иглино из-за сильного ветра на 17-летнюю девушку и 16-летнего юношу упала остановка. Подростки были доставлены в Уфу с тяжелыми травмами: у девушки медики диагностировали закрытый чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости со смещением отломков и перелом крестца, а у парня – множественный нестабильный перелом поясничных позвонков.

Как рассказали в медучреждении, пациентке в ходе операции сопоставили перелом и зафиксировали кость в анатомически правильном положении. Молодому человеку пришлось перенести довольно сложное оперативное вмешательство: транспедикулярную фиксацию позвоночника.

В настоящее время состояние обоих пациентов стабильное. Они находятся под наблюдением медиков.