В Башкирии 70 учёных улучшили жилищные условия благодаря господдержке

Молодые учёные могут пройти стажировку в российских и зарубежных университетах. Вузы Башкортостана начали формировать заявки от преподавателей для участия в конкурсе грантов – о его старте рассказал в соцсетях Глава региона Радий Хабиров.

Конкурс реализуется второй год подряд. В этот раз с изменениями. Увеличилась сумма гранта, а пройти стажировку можно в «Сириусе» и Сколтехе.

Знания старотюрского языка и арабской графики – тема для дальнейших научных изысканий. Для молодого преподавателя Айтугана Куланчина Мифтахетдин Акмулла – пример для подражания и стимул для научной деятельности. Айтуган работает над своим новым трудом для того, чтобы изучение башкирского и восточных языков проходило быстрее и легче. Недавно за эту работу учёный получил возможность пройти стажировку за рубежом.

Поддержку могут получить молодые учёные со стажем не более трёх лет и наличием учёной степени в любой области. Благодаря этой программе в прошлом году 70 человек смогли улучшить жилищные условия. Еще 262 прошли научно-образовательные стажировки в российских и зарубежных вузах. Средства из бюджета выделяются университетам и научным организациям, которые сами распределяют их между претендентами. А в этом году внесли ряд изменений. К примеру, максимальную сумму гранта для прохождения стажировок увеличили до 250 тысяч рублей для российских вузов и до 500 – для зарубежных.