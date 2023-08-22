В Роспотребнадзоре Башкирии обозначил рекомендуемое время для выполнения домашних заданий

Об этом в проекте «Салям» телеканала БСТ рассказала главный специалист-эксперт отдела надзора гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Башкирии Альфина Сагидуллина.

По ее словам, первоклашкам не следует сидеть за «домашкой» более часа, учащимся 2-3 классов на это должно отводиться не более полутора часов, ученикам 6-8 классов – не более 2,5 часов, а старшеклассникам рекомендовано выполнять задание на дом за 3,5 часа.

Специалист также уточнила, что умственный труд обязательно нужно совмещать с прогулками на свежем воздухе и различными физическими активностями.