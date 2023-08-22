В школах Башкирии с 1 сентября начнут внедрять систему интеллектуального видеонаблюдения

В школах Башкортостана усилили меры безопасности. Так, по поручению главы региона в нескольких образовательных учреждениях с 1 сентября начинается внедрение системы интеллектуального видеонаблюдения. Она была испытана в течение учебного года, прошла специальная подготовка сотрудников. На данный момент проверку прошли все школы республики, особое внимание было уделено состоянию путей эвакуации, электрооборудованию, подъездным путям и системе пожарной безопасности.

Ручной извещатель используют, например, если при задымлении не сработает автоматический. Сигнал подаётся на центральный блок управления. Работу систем перед началом учебного года проверяют государственные инспекторы. Также сотрудники МЧС намечают пути отхода, если здание захватит огонь.

Ошибки характерны, но, как правило, исправимы. Всего в республике 1291 образовательное учреждение, проверку перед началом учебного года прошли все. В школах с 1 сентября начинается внедрение новых мер: Запускают систему интеллектуального видеонаблюдения. Её разработали по поручению руководителя региона для создания безопасной среды на территории учебных заведений. Такое оборудование появится в нескольких школах республики.

Важно, что система уже работает в техническом режиме. Она поможет в создании безопасного периметра на территории школ. С 1 сентября мы начнём её поэтапное внедрение в республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан