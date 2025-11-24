В Уфе учёные разработали «умное» видеонаблюдение

Уфимские ученые разработали прототип интеллектуального узла для систем «умного» видеонаблюдения. Сотрудники лаборатории инновационной радиоэлектроники и оптоинформатики Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ создали архитектуру будущей платформы и её полнофункциональный прототип, включающий специализированный шкаф для интеграции видеоданных.

Лаборатория инновационной радиоэлектроники и оптоинформатики создана в 2024 году. Ученые проводят исследования и решают прикладные задачи, такие как повышение помехоустойчивости беспроводных каналов связи, создание и совершенствование устройств и систем видеонаблюдения, разработка гибких антенн и обеспечение максимальной надежности эксплуатации сетей. Ими уже разработаны и внедрены эффективные сверхширокополосные антенны, созданы схемы ввода модулируемого радиоизлучения в оптоволокно и элементы для единой цифровой платформы пчеловодства.