В Башкирии к ликвидации очага птичьего гриппа привлечены дополнительные силы

К ликвидации очага птичьего гриппа под Уфой привлекаются дополнительные силы, информирует госкомитет Башкирии по ветеринарии.  В настоящее время на этих работах заняты около 500 человек, из которых 200 – сотрудники госветслужбы.

Фото №1 - В Башкирии к ликвидации очага птичьего гриппа привлечены дополнительные силы

Сообщается, что сейчас в целях недопущения распространения заболевания служба использует всю необходимую технику и оборудование. По предварительной информации, мероприятия по сжиганию биологических отходов будут завершены до конца текущей недели.   

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о падеже поголовья кур с признаками птичьего гриппа на предприятии  «Птицефабрика «Башкирская».

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