В Башкирии к ликвидации очага птичьего гриппа привлечены дополнительные силы

К ликвидации очага птичьего гриппа под Уфой привлекаются дополнительные силы, информирует госкомитет Башкирии по ветеринарии. В настоящее время на этих работах заняты около 500 человек, из которых 200 – сотрудники госветслужбы.
Сообщается, что сейчас в целях недопущения распространения заболевания служба использует всю необходимую технику и оборудование. По предварительной информации, мероприятия по сжиганию биологических отходов будут завершены до конца текущей недели.
Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о падеже поголовья кур с признаками птичьего гриппа на предприятии «Птицефабрика «Башкирская».