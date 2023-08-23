В Башкирии в ряды второго батальона имени Салавата Юлаева вступили 260 человек

Таковы данные за прошедшие две недели. А за сегодняшний день по состоянию на 14:00 на обработку принято более 20 заявлений добровольцев. Об этом рассказал советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ, участник боевых действий на Северном Кавказе, полковник в отставке Артур Юмагужин.

По его словам, люди очень активно обращаются, уточняют всю необходимую информацию. Только за первую неделю с начала формирования подразделения на службу в батальон записалось более 120 человек.

Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала о том, что в республике стартовал набор добровольцев во второй батальон имени Салавата Юлаева, который входит в состав войск Росгвардии. В ряды формирования принимают солдат в возрасте до 55 лет, а также офицеров в возрасте до 60 лет. Стать частью команды могут и женщины – их берут на должности поваров и медицинских сестер.

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