В Башкирии в объектив лесной камеры попали белорусские зубры

В объективе фотоловушки природного парка «Мурадымовское ущелье» оказались зубры, которые приехали в нашу республику из Беларуси.

Животные продолжают осваиваться на новой для них территории. Инспекторы парка наблюдают за ними, подвозят корм и соли к тем местам, где зубры обитают.

По словам работников парка, млекопитающие облюбовали для себя понравившееся им местечко – увлажненную тенистую территорию в лесу.