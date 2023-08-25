В Башкирии в объектив лесной камеры попали белорусские зубры

В объективе фотоловушки природного парка «Мурадымовское ущелье» оказались зубры, которые приехали в нашу республику из Беларуси.
Животные продолжают осваиваться на новой для них территории. Инспекторы парка наблюдают за ними, подвозят корм и соли к тем местам, где зубры обитают.
По словам работников парка, млекопитающие облюбовали для себя понравившееся им местечко – увлажненную тенистую территорию в лесу.
Напомним, ранее редакция bash.news сообщала, что в Башкирию привезли девять белорусских зубров.