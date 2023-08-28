МЧС Башкирии предупредило о завтрашней непогоде

МЧС Башкирии предупредило жителей республики об изменении погодных условий. Завтра, 29 августа, по востоку региона днем прогнозируются сильные дожди, порывы ветра до 20 м/с.

На отдельных участках дорог видимость при дожде и тумане ухудшится 500 метров и менее.

Ранее редакция bash.news сообщала, что ближайшая неделя в Башкирии будет пасмурной. Синоптики предупреждают, что до 6 сентября в республике ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха поднимется только до +19 градусов