В Уфу на фестиваль «Молочная страна» съедутся более 40 производителей

В Уфе в эту субботу, 2 сентября, состоится фестиваль «Молочная страна». Свою продукцию сюда привезут такие производители молочной продукции как Росмол, Кармаскалинский МКК, Уфагормолзавод, Мелеузовский МКК, АПК Алексеевский, Месягутовский МК Тавакан, Белебеевский молкомбинат, СН-Продукт и другие, рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза.

Также на празднике будет работать «Сырная лавка». Здесь свою продукцию представят 13 производителей республики из Уфы, Стерлитамака и Салавата, а также из Мечетлинского, Иглинского, Туймазинского, Давлекановского и других районов Башкирии.

В ведомстве отметили, что для ценителей кобыльего молока будет открыт «Кумысный бар».

Напомним, ранее редакция bash.news писала, что в этом году фестиваль «Молочная страна» будет проводиться на набережной реки Белой около Монумента Дружбы.