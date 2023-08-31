Стало известно о последствиях хлопка газа в двухэтажном жилом доме в Башкирии

В республиканском госкомитете по ЧС рассказали о последствиях хлопка газа, который произошел накануне вечером в Ишимбае: сломаны конструкции несущей стены и перекрытий, сильно повреждена крыша строения.

Ранее редакция bash.news сообщала о том, что вчера вечером в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошёл хлопок газа. В результате пострадали 91-летняя женщина и 51-летний мужчина, который получил ожоги и был доставлен в стационар. Пенсионерка ехать в больницу отказалась.