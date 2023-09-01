Сотрудник администрации Главы Башкирии уходит в зону СВО по контракту

Добровольцем во второй батальон имени Салавата Юлаева записался сотрудник администрации Главы Башкирии Р.

По его словам, решение встать в ряды формирования принимал осознанно. Тем более, что его служба была связана с организационными вопросами контрактников.

Р. рассказал, что как только собрал все необходимые документы, позвонил в штаб и сообщил, что хочет записаться в батальон. Затем прошел медосмотр, но самое сложное было сказать об этом дома. Но супруга поддержала его решение.

Как любой из нас, Р. не лишен чувства страха. Однако чиновник готов стрелять и рыть окопы, и уверен, что будет приносить максимум пользы в общем деле со своими боевыми товарищами – защите рубежей нашей Родины.

Ранее редакция bash.news рассказывала, что в Башкирии продолжается набор контрактников во второй батальон имени Салавата Юлаева, который находится в структуре войск национальной гвардии России. Инициаторами его создания стали ветераны боевых действий. Инициативу поддержал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Желающие пополнить ряды подразделения могут получить всю необходимую информацию по следующим адресам и телефонам:

Уфа: ул. Крупской, 7. Телефон: 8(347)273-04-66;

Уфа: ул. Айская, 63. Телефоны: 8-987-047-28-75; 8-987-132-02-76; 8-937-840-01-12; (Здесь принимаются бойцы не только в батальоны Росгвардии, но и в состав Минобороны РФ);

Уфа: бульвар Славы, 6. Ежедневно с 8 до 20 часов. Телефон: 8-987-023-76-00;

Стерлитамак: ул. Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34;

Туймазы: ул. Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, телефон 8-917-788-95-65;