Стали известны подробности ДТП в Башкирии, в котором подросток разиблся на машине родителей

В Госавтоинспекции по республике рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла накануне вечером в Кармаскалинском районе. Об этом в своих социальных сетях написал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что в селе Новые Киешки за рулем автомобиля ВАЗ-2110 погиб 14-летний местный житель. Установлено, что он вместе со своим одноклассником решил покататься на машине родителей. Подростки передвигались по объездной автодороге села, когда юноша не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.