В Башкирии продолжается Единый день голосования

В Башкирии продолжается Единый день голосования. Корреспонденты городских и районных средств массовой информации передают, как прошли первые несколько часов процедуры.

В селе Толбазы на участок пришли представители старшего поколения. Так, свой гражданский долг пришла исполнить 95-летняя Рафикова Музейна Аскаровна, которая понимает, насколько важен этот день для нашей республики.

В Бакалинском районе Башкирии пришла голосовать многодетная семья Якуповых – супруги Руслан и Зульфия и три сына Ильназ, Радмир и Марат. Об этом сообщают корреспонденты издания Бакалинские зори.

Еще один долгожитель – 85-летний Рахматуллин Накипзян Нигмятуллинович – пришел отдать свой голос на избирательный участок деревни Тайкаш Караидельского района, подавая пример остальным жителям населенного пункта.

Самой первой в Стерлибашево проголосовала 86-летняя Габидуллина Венера Гайфулловна, которая всегда приходит на участок одной из первых.

Имам-хатыб Мазгар Салихов из Баймакского района начал голосование с аята, а в Зилаирском районе члены участковой комиссии села Матраево работают в национальных костюмах.

В Чишмах свои голоса пришли отдать 84-летний майор в отставке Фаил Нургалин и его супруга. По его мнению, от избранных депутатов будет зависеть дальнейшее развитие нашей республики. В это сложное для страны время народ должен объединяться, и ответственно подходить к вопросу о выборах, уверен Фаил Нургалин. Сообщается, что недавно чета Нургалиных получила благодарность от командования, в котором служит их сын Ринат, исполняя свой воинский долг на территории ДНР. Внук также находится в зоне СВО и защищает рубежи нашей Родины.

Кроме того, на избирательных участках активно голосуют люди с ограниченными возможностями здоровья. Ранее редакция bash.news сообщала, что в Башкирии зарегистрированы 230 тысяч таких избирателей.