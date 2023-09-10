В Башкирии маломобильные граждане голосуют на дому

В Башкирии для людей с ограниченными возможностями здоровья организовали «домашнее голосование». Для этого члены территориальных комиссий заранее связывались с социальными службами и подготовили перечень адресов, где проживают граждане, желающие проголосовать.

Стерлитамаковец Роберт Сафин принял участие в выборах из дома. Причем это его первое голосование – летом юноше исполнилось 18 лет. Он инвалид с детства. Закончил 9 классов, дальше учиться не позволяет здоровье.

Мама Роберта Гузяль Сафина рассказала, что решение принять участие в выборах – это выражение своей активной гражданской позиции, которую должен иметь каждый взрослый человек.

Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала о том, что в стационарах Башкирии действуют 28 временных избирательных участков для пациентов и медперсонала.