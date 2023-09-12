В Уфе меняют схему движения автобусного маршрута №39

В субботу, 16 сентября, в Уфе изменится схема движения автобусного маршрута №39, который курсирует от ТСК «Пушкинский» до ОК «Сипайловский».

С указанной даты автобусы, следующие по этому маршруту, будут проезжать по улицам Комсомольской и 8 Марта от остановочного пункта «Улица Комсомольская». Затем будут выезжать по улице 50-летия Октября на остановку «Дом печати», рассказали в пресс-службы мэрии Уфы.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что горожане проголосовали за то, чтобы автобусы №39 не заезжали на проспект Октября, а двигались по Комсомольской.