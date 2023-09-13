В Уфе на старом Бельском мосту сохранят арку

В башкирской столице на старом Бельском мосту, который в настоящее время закрыт на реконструкцию, арку сохранят. Об этом сообщил начальник УСРДИС Константин Паппе на оперативном совещании в мэрии Уфы.

Ранее редакция bash.news сообщала о том, что именно арочная конструкция делает мост узнаваемым. Тогда планировалось ее полностью воссоздать. При этом по проекту она должна была продолжать выполнять свою несущую конструктивную функцию.

А в начале сентября текущего года власти приняли решение о закрытии движения по улице Набережной в Уфе сроком на один год. Данная мера необходима для безопасного демонтажа старых пролетов и монтажа временных. Это позволит снять старую арку и по окончании работ вернуть ее на место.