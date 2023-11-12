В Башкирии благодаря ТГ-чату ГИБДД задержан нетрезвый водитель без прав

Накануне неравнодушный житель Салавата отправил сообщение в телеграм-чат ГИБДД по Башкирии о том, что пьяный молодой человек собирается сесть за руль автомобиля «Хонда». Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель ведомства Владимир Севастьянов.

Информация об этом была передана всем постам. В итоге экипажу ДПС удалось разыскать горе-водителя – 20-летнего местного жителя, который никогда не имел водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, предметом которых стало не только отсутствие у парня прав и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но и его отказ в прохождении медицинского освидетельствования.

Автомобиль отправлен на специализированную автостоянку.