В Башкирии с начала года огонь унес жизни более 200 человек

С начала текущего года в Башкирии во время пожаров погибли 214 человек, из которых четверо – это дети. Еще 190 человек получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе МЧС по региону сообщают, что большая часть погибших и пострадавших отравились едким дымом. Только за минувшую пятницу и прошедшие выходные пожары унесли жизни семерых человек. Дознаватели предполагают, что причиной возгораний послужило неосторожное обращение с огнем.

В ведомстве также уточняют, что чаще всего пожары случаются из-за отсутствия в помещениях пожарных извещателей либо отсутствия в них батарейки. Кроме того, люди курят в помещениях, оставляют включенными электроприборы с готовящейся едой и обогреватели. Алкоголь тоже является частой причиной возникновения пожаров.