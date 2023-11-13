В Уфе в квартиру вновь пробралась куница

Сегодня, 13 ноября, в квартире жилого дома по улице Парковой в Уфе спасатели ловили куницу. Об этом информирует пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Зверек проник в ванную комнату квартиры на 5 этаже. Сами жильцы предполагают, что хищник проник в жилище через окно. Спасатели изловили зверька и выпустили на волю.

Отметим, это не первое обращение уфимцев за помощью в экстренные службы из-за проникновения в дом куницы. В октябре редакция bah.news сообщала об аналогичном случае.