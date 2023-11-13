В Башкирии москвич помогал мошенникам зарабатывать на бабушках

В Башкирии задержан мошенник, который отбирал деньги у пенсионерок с помощью старой мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

По информации пресс-службы МВД по республике, в полицию обратилась пожилая жительница Бирского района. Она рассказала, что ей позвонили на стационарный телефон и сообщили, что ее дочь попала в серьезную арию и на лечение пострадавших требуется 170 тысяч рублей.

Еще одна пенсионерка, которая проживала в соседнем доме, пострадала от той же схемы. Она отдала аферистам 95 тысяч рублей.

По предварительной версии правоохранителей, деньги у обманутых женщин забирал 25-летний житель Москвы. Он забирал купюры и переводил их своим нанимателям. За каждый заказ он получал 5000 рублей.

По горячим следам курьер был задержан и полностью сознался в содеянном. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.