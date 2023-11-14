Речной теплоход «Метеор» может соединить Удмуртию и Башкирию

Между Удмуртией и Башкирией может начать курсировать теплоход «Метеор». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу республиканского агентства по туризму Юлию Балдаш. Сообщается, что в будущем году эти теплоходы начнут ходить до Татарстана: от Елабуги до Сарапула.
Первый рейс в тестовом режиме состоялся 23 сентября. В перспективе подобные речные маршруты могут появиться до Уфы и Перми, отметила Юлия Балдаш.
По информации агентства по туризму Удмуртской республики, в настоящее время вопрос о запуске речного сообщения между Башкирией и Удмуртией пока только обсуждается: нет информации о конкретных сроках старта и деталях реализации проекта. Отмечается, что новые маршруты могут появиться в рамках реализации проекта «Великий Волжский путь».
Фото: пресс-служба агентства по туризму Удмуртской Республики