Речной теплоход «Метеор» может соединить Удмуртию и Башкирию

Между Удмуртией и Башкирией может начать курсировать теплоход «Метеор». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу республиканского агентства по туризму Юлию Балдаш. Сообщается, что в будущем году эти теплоходы начнут ходить до Татарстана: от Елабуги до Сарапула.

Первый рейс в тестовом режиме состоялся 23 сентября. В перспективе подобные речные маршруты могут появиться до Уфы и Перми, отметила Юлия Балдаш.

По информации агентства по туризму Удмуртской республики, в настоящее время вопрос о запуске речного сообщения между Башкирией и Удмуртией пока только обсуждается: нет информации о конкретных сроках старта и деталях реализации проекта. Отмечается, что новые маршруты могут появиться в рамках реализации проекта «Великий Волжский путь».