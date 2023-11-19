В Межвузовском кампусе Уфы разрабатывают биоэквиваленты органов

В Межвузовском кампусе башкирской столицы начнут создавать биоэквиваленты органов и тканей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Башкортостан.
Лаборатория биоинженерии расположится в первой очереди кампуса, который введут в декабре текущего года. Там будут работать ученые БГМУ, которые уже занимаются разработками в лаборатории с апреля 2023 года. В настоящее время научные сотрудники занимаются созданием биоинженерной роговицы и подбором клеток и гелей для ткане-инженерного хряща. Также к работе в лаборатории присоединились аспиранты кафедры урологии, магистранты, студенты второго, третьего курсов по специальности «Биология».
Лаборатория в основном на данном этапе нацелена на разработку регенеративных материалов. Биоэквивалент, который похож на ткань и орган пациента, будут использовать в целях восстановления. Также в задачи лаборатории входит и ипортозамещение, что позволит сделать технологии доступными.
– На настоящий момент в нашем университете сформировалась достаточно хорошая почва для развития фундаментальной науки, в том представлении, которое мы имеем. В нашем университете созданы все условия для этого. Биопринтинг – относительно молодое развивающееся направление, которое имеет большие перспективы в науке. Мы работаем для того, чтобы все наши научные знания и достижения транслировались в клинику, пациентам, – рассказала заведующая Лабораторией биоинженерии и биопринтинга Светлана Пятницкая.