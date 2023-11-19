В Межвузовском кампусе Уфы разрабатывают биоэквиваленты органов

Лаборатория биоинженерии расположится в первой очереди кампуса, который введут в декабре текущего года. Там будут работать ученые БГМУ, которые уже занимаются разработками в лаборатории с апреля 2023 года. В настоящее время научные сотрудники занимаются созданием биоинженерной роговицы и подбором клеток и гелей для ткане-инженерного хряща. Также к работе в лаборатории присоединились аспиранты кафедры урологии, магистранты, студенты второго, третьего курсов по специальности «Биология».