В Минэкологии отреагировали на утренний инцидент с багровыми лужами в Уфе

В Минэкологии Башкирии прокомментировали инцидент, который произошел сегодня утром в уфимской Черниковке на улице Дмитрия Донского. Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала о том, что там образовались багровые лужи из-за разлитого красителя родамина.

В пресс-службе ведомстве отметили, что с места происшествия взяты пробы воды и почвы, о результатах исследований которых сообщат позже. Министерство держит ситуацию на контроле.

Также в ведомстве уточнили, что причиной окраса воды послужила разгерметизация мешка с красителем весом 5 кг. По словам специалистов, родамин не опасен для здоровья людей и безопасен для экологии.