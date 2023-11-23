В Башкирии найдена мертвой женщина, машина которой провалилась в пруд

Как ранее сообщала редакция bash.news, накануне поздно вечером в Белорецком районе на автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк рядом с деревней Бердагулово водитель автомобиля «Лада Гранта» съехала с дороги в пруд. В пресс-службе МЧС по региону уточнили, что во время движения ее машина налетела на отбойник и перевернулась.

В салоне находились еще две женщины, им удалось выбраться из автомобиля самостоятельно. От госпитализации они отказались.

Женщину-водителя «Гранты» долго искали и нашли только сегодня утром: она погибла, тело извлекли из водоема. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств аварии, отметили в ведомстве.