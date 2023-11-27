В Башкирии на Нугуше из-за нестабильной погоды образовался ледяной затор

Перепады температур послужили причиной образования ледяного затора на реке Нугуш. Об этом информируют сотрудники национального парка «Башкирия» в соцсетях.
По их словам, данное явление совсем не характерно для нашего региона. Чаще всего, такие заторы образуются по весне во время ледохода: в этот период в сужениях и излучинах рек затруднен проход ледяных глыб по воде.
Добавим, ранее редакция bash.news сообщала о том, что в ближайшие несколько дней ожидаются нестабильные погодные условия. Таковы прогнозы метеорологов.
Фото: телеграм канал «Национальный парк «Башкирия»