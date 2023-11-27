Стало известно, что спрашивают жители Башкирии у Радия Хабирова на Прямой линии

На прямую линию с Главой Башкирии жители республики отправили уже более тысячи вопросов, в том числе более ста видеообращений. Наиболее актуальные – ремонт дорог, школ, а также, что удивительно, благоустройство и оснащение дворцов культуры.
Напомним, 29 ноября состоится «Прямая линия» Главы Башкирии Радия Хабирова. Оставить свой вопрос можно в соцсетях руководителя республики «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на его официальном сайте. Видеовопрос можно отправить через специальный раздел сайта, согласно инструкции.
Прямая линия будет транслироваться в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям», в социальных сетях Главы Башкортостана «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в эфире радиостанций «Юлдаш» и «Радио России». Начало: в 19.00 по уфимскому времени.