Стало известно, что спрашивают жители Башкирии у Радия Хабирова на Прямой линии

На прямую линию с Главой Башкирии жители республики отправили уже более тысячи вопросов, в том числе более ста видеообращений. Наиболее актуальные – ремонт дорог, школ, а также, что удивительно, благоустройство и оснащение дворцов культуры.

Фото №1 - Стало известно, что спрашивают жители Башкирии у Радия Хабирова на Прямой линии

Интересная тенденция этого года – люди почти не просят для себя лично, просьбы носят общественный характер, то есть касаются многих. Есть обращения со словами благодарности за помощь участника СВО, программу «Башкирское долголетие» и ремонт двориков. Все обращения мы сразу берем в проработку. Видеовопросы мы будем принимать до 19 часов 28 ноября. А в соцсетях – даже вовремя прямого эфира.

Елена Прочаковская, руководитель управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям

Напомним, 29 ноября состоится «Прямая линия» Главы Башкирии Радия Хабирова. Оставить свой вопрос можно в соцсетях руководителя республики «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на его официальном сайте. Видеовопрос можно отправить через специальный раздел сайта, согласно инструкции.  

Прямая линия будет транслироваться в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям», в социальных сетях Главы Башкортостана «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в эфире радиостанций «Юлдаш» и «Радио России». Начало: в 19.00 по уфимскому времени.

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