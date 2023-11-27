Стало известно, что спрашивают жители Башкирии у Радия Хабирова на Прямой линии

Интересная тенденция этого года – люди почти не просят для себя лично, просьбы носят общественный характер, то есть касаются многих. Есть обращения со словами благодарности за помощь участника СВО, программу «Башкирское долголетие» и ремонт двориков. Все обращения мы сразу берем в проработку. Видеовопросы мы будем принимать до 19 часов 28 ноября. А в соцсетях – даже вовремя прямого эфира.

Елена Прочаковская, руководитель управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям