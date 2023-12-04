Радий Хабиров пригласил гостей полюбоваться достопримечательностями Башкирии

Сегодня я вновь хочу сказать, что мы открываем наши сердца, наши души, наши объятия и приглашаем всех жить и созидать. Приезжайте к нам в республику, будьте нашими гостями. Мы любим гостей, мы умеем их встречать, чтобы после этого, они уезжали нашими друзьями, нашими братьями.

Радий Хабиров, Глава Башкирии