Радий Хабиров пригласил гостей полюбоваться достопримечательностями Башкирии
Глава
Башкирии, выступая перед участниками международной выставки-форума «Россия» в
День Республики Башкортостан рассказал о достопримечательностях республики.
Башкортостан – прекрасное место для отдыха. Представьте себе, 12 тысяч озёр и рек, представьте себе горнолыжные трассы. Три наших горнолыжных комплекса – «Мраткино», «Банное» и «Абзаково» – являются одними из лучших и самых продолжительных по работе горнолыжных трасс.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также лидер
республики отметил пещеру Шульган-Таш, где сохранились наскальные рисунки,
которым более 17 тысяч лет. Он уточнил, что рядом с пещерой не так давно был
построен музей и создан центр развития науки на юге Башкирии.
Мы сейчас работаем над большим научным, этнографическим, художественном и культурным проектом, который называется «Евразийский музей кочевых цивилизаций». В нём мы хотим отразить всю красоту, всю этнику и всю историю народов, которые пересекали Южный Урал, где развивалось и становилось государство в ходе движения кочевых народов. Это очень интересный проект, который находится недалеко от Уфы.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Радий
Хабиров в качестве еще одной из достопримечательностей нашего региона назвал геопарк
«Янган-Тау». Он первым на территории бывшего СССР вошел в глобальную сеть
геопарков ЮНЕСКО. По мнению главы республики, не менее привлекательным с точки зрения
туризма является геопарк «Торатау».
Сегодня я вновь хочу сказать, что мы открываем наши сердца, наши души, наши объятия и приглашаем всех жить и созидать. Приезжайте к нам в республику, будьте нашими гостями. Мы любим гостей, мы умеем их встречать, чтобы после этого, они уезжали нашими друзьями, нашими братьями.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Напомним,
ранее редакция bash.news рассказывала
о том, что в Москве на международной выставке-форуме «Россия» прошел День
Республики Башкортостан.